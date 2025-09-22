Négociations difficiles avec le syndicat

Les usagers de la Société de transport de Montréal devront s'armer de patience, lundi, alors que les 2400 employés d'entretien amorcent une grève qui s'échelonnera jusqu'au 5 octobre.

Des perturbations sont à prévoir sur le réseau.

La question des salaires est au coeur du conflit entre les parties.

Écoutez Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM, faire le point au micro de Patrick Lagacé lundi matin.