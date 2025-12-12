Longues heures et bas salaire

Les Commissaires s'entretiennent avec Christian Larochelle, livreur depuis 35 ans, pour discuter des difficultés du métier.

Il confirme que les conditions sont difficiles, notamment pour les sous-traitants qui ont déjà pu gagner 7 $ de l'heure en camion après les dépenses ou même perdre de l'argent sur certaines livraisons complexes.

Selon lui, le problème fondamental est le manque de réglementation dans l'industrie, sans prix plancher ni plafond d'emploi, ce qui crée un Far West.

Bien qu'il existe des compagnies offrant un salaire décent et que le métier offre une certaine liberté, il a déjà été menacé d'être remplacé s'il refusait un tarif trop bas.

Écoutez Christian Larochelle, livreur de carrière, en témoigner au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi.