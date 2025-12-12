 Aller au contenu
Société
Longues heures et bas salaire

Métier de livreur: absence de réglementation et sous-traitance problématique

par 98.5

0:00
14:44

Entendu dans

La commission

le 12 décembre 2025 13:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Métier de livreur: absence de réglementation et sous-traitance problématique
Longues journées, salaires très bas, absence de réglementation... les conditions de travail du métier de livreur sont difficiles. / Gorodenkoff/ Adobe Stock

Les Commissaires s'entretiennent avec Christian Larochelle, livreur depuis 35 ans, pour discuter des difficultés du métier. 

Il confirme que les conditions sont difficiles, notamment pour les sous-traitants qui ont déjà pu gagner 7 $ de l'heure en camion après les dépenses ou même perdre de l'argent sur certaines livraisons complexes.

Selon lui, le problème fondamental est le manque de réglementation dans l'industrie, sans prix plancher ni plafond d'emploi, ce qui crée un Far West.

Bien qu'il existe des compagnies offrant un salaire décent et que le métier offre une certaine liberté, il a déjà été menacé d'être remplacé s'il refusait un tarif trop bas. 

Écoutez Christian Larochelle, livreur de carrière, en témoigner au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vendredi. 

