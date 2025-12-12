 Aller au contenu
Politique provinciale
Dernière journée de l'année à l'Assemblée

Les trois partis de l'opposition font leur bilan avant la pause hivernale

par 98.5

0:00
19:05

Entendu dans

La commission

le 12 décembre 2025 14:33

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les trois partis de l'opposition font leur bilan avant la pause hivernale
Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez interrogent les représentants des trois partis qui forment l’opposition officielle à l’Assemblée nationale. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez interrogent les représentants des trois partis qui forment l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, à l’occasion de la dernière journée de la session parlementaire, vendredi.

Notons que malgré nos demandes, la CAQ n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

Écoutez la députée et leader de l’opposition officielle Michelle Setlakwe, le député péquiste Alex Boissonneault ainsi que la coporte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal faire leur bilan, vendredi, à La commission.

Au Parti libéral du Québec, la fin de session a été mouvementée par différentes crises. Si plusieurs voix s’élèvent pour inciter le chef Pablo Rodriguez à quitter son poste, les députés libéraux souhaitent ramener le débat sur des sujets plus importants comme la transition numérique, le régime forestier ou encore la santé.

Le Parti québécois termine l’année avec une proposition, plutôt impopulaire, de tenir des élections provinciales de manière anticipée. Si le parti est pour le moment très bien placé dans les intentions de vote, les propos du chef Paul St-Pierre Plamondon sur le milieu culturel québécois n’ont pas fait l’unanimité.

Québec solidaire dénonce l’absence d’avancées au sujet des enjeux relatifs au coût de la vie ou encore à la santé. Le parti se félicite tout de même de certains reculs de la CAQ au sujet de la réforme du régime forestier et de certaines mesures en lien avec l’itinérance.

Vous aimerez aussi

«Il était crinqué, le couteau entre les dents» -Nathalie Normandeau
La commission
«Il était crinqué, le couteau entre les dents» -Nathalie Normandeau
0:00
4:26
Coûts de construction: les exigences du gouvernement font gonfler la facture
La commission
Coûts de construction: les exigences du gouvernement font gonfler la facture
0:00
14:53

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La skieuse Lindsey Vonn devient la championne du monde la plus âgée
Rattrapage
Un record à 41 ans
La skieuse Lindsey Vonn devient la championne du monde la plus âgée
Chez la génération Z: «Le chien remplace littéralement l'enfant»
Rattrapage
Les vétérinaires a dû se réinventer
Chez la génération Z: «Le chien remplace littéralement l'enfant»
Mondial de la FIFA 2026: des prix de billets exorbitants
Rattrapage
3 000 $ pour des matchs au Canada
Mondial de la FIFA 2026: des prix de billets exorbitants
De nouvelles photos du dossier Epstein déstabilisent les Républicains
Rattrapage
Politique américaine
De nouvelles photos du dossier Epstein déstabilisent les Républicains
Métier de livreur: absence de réglementation et sous-traitance problématique
Rattrapage
Longues heures et bas salaire
Métier de livreur: absence de réglementation et sous-traitance problématique
L'amour et le bonheur au cœur des messages pour des élus locaux
Rattrapage
Le biscuit chinois des maires
L'amour et le bonheur au cœur des messages pour des élus locaux
Coûts de construction: les exigences du gouvernement font gonfler la facture
Rattrapage
Au Québec
Coûts de construction: les exigences du gouvernement font gonfler la facture
«Il était crinqué, le couteau entre les dents» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Pablo Rodriguez s'accroche
«Il était crinqué, le couteau entre les dents» -Nathalie Normandeau
Train à grande vitesse: le premier tronçon Montréal-Ottawa est lancé
Rattrapage
La construction débutera vers 2030
Train à grande vitesse: le premier tronçon Montréal-Ottawa est lancé
«Ça ne sent pas très bon chez les conservateurs en ce moment»
Rattrapage
Le conservateur Michael Ma se joint aux libéraux
«Ça ne sent pas très bon chez les conservateurs en ce moment»
Santé: l'entente n'efface pas les cicatrices laissées aux patients et médecins
Rattrapage
La situation demeure fragile avec certains GMF
Santé: l'entente n'efface pas les cicatrices laissées aux patients et médecins
«On a privilégié la carotte plutôt que le bâton» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Entente de principe entre la CAQ et la FMOQ
«On a privilégié la carotte plutôt que le bâton» -Nathalie Normandeau
Reconnue par l'UNESCO: comment expliquer l'engouement pour la cuisine italienne?
Rattrapage
Patrimoine de l'humanité
Reconnue par l'UNESCO: comment expliquer l'engouement pour la cuisine italienne?
«Je trouve ça triste que des ex-collègues réclament le départ de Rodriguez»
Rattrapage
Le leadership du chef de PLQ remis en doute
«Je trouve ça triste que des ex-collègues réclament le départ de Rodriguez»