Dernière journée de l'année à l'Assemblée

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez interrogent les représentants des trois partis qui forment l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, à l’occasion de la dernière journée de la session parlementaire, vendredi.

Notons que malgré nos demandes, la CAQ n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

Écoutez la députée et leader de l’opposition officielle Michelle Setlakwe, le député péquiste Alex Boissonneault ainsi que la coporte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal faire leur bilan, vendredi, à La commission.

Au Parti libéral du Québec, la fin de session a été mouvementée par différentes crises. Si plusieurs voix s’élèvent pour inciter le chef Pablo Rodriguez à quitter son poste, les députés libéraux souhaitent ramener le débat sur des sujets plus importants comme la transition numérique, le régime forestier ou encore la santé.

Le Parti québécois termine l’année avec une proposition, plutôt impopulaire, de tenir des élections provinciales de manière anticipée. Si le parti est pour le moment très bien placé dans les intentions de vote, les propos du chef Paul St-Pierre Plamondon sur le milieu culturel québécois n’ont pas fait l’unanimité.

Québec solidaire dénonce l’absence d’avancées au sujet des enjeux relatifs au coût de la vie ou encore à la santé. Le parti se félicite tout de même de certains reculs de la CAQ au sujet de la réforme du régime forestier et de certaines mesures en lien avec l’itinérance.