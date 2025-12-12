Les vétérinaires a dû se réinventer

Le vétérinaire Raymond Plasse confirme qu'il existe une tendance croissante où la génération Z, à défaut d'avoir des enfants, traite son chien comme tel.

Ce phénomène d'anthropomorphisme conduit les propriétaires à dépenser des sommes importantes pour des soins sophistiqués, souvent similaires à ceux de la médecine humaine.

La profession vétérinaire a donc dû se réinventer pour répondre à cette demande.

Bien que le chien en bénéficie souvent, les propriétaires font parfois des dépenses inutiles (vêtements, poussette pour petite race).

Écoutez Dr Raymond Plasse, vétérinaire, en discuter vendredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.