Cogeco Média devant le CRTC

Alors que les médias francophones traversent une crise sans précédent au Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) a entamé cette semaine une série d'audiences publiques dans le cadre de ses travaux sur l’avenir du contenu audio canadien.

Plusieurs groupes médiatiques québécois, dont Cogeco Média, ont été entendus à ce sujet aujourd'hui.

Comme elle l'avait mentionné en entrevue sur nos ondes, la présidente de Cogeco Média, Caroline Jamet, a demandé au CRTC un allègement du fardeau règlementaire pour assurer la survie des radios traditionnelles.

L'entreprise estime également que le fédéral doit faire sa part en s'assurant que la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique également aux géants du numériques étrangers.

Écoutez la journaliste de Cogeco Média, Caroline Bertrand, faire le résumé des audiences qui se sont tenues à Gatineau, vendredi, dans l'émission Le Québec maintenant.