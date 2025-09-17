Assouplissement de la règlementation réclamée

Plusieurs réseaux radiophoniques, dont Cogeco Média, réclament un assouplissement de la règlementation qui les vise.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tient des audiences sur l'avenir de la radio au pays et celles-ci y feront des représentations.
Elles doivent composer avec les géants du numérique qui ne sont pas soumis aux mêmes règlementations et elles voient leurs revenus publicitaires diminuer.
Écoutez Caroline Jamet, présidente de Cogeco Média, qui explique l'enjeu au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«On doit avoir des médias privés qui sont forts. Il y a un diffuseur public qui est financé, il y a des géants numériques avec un rouleau compresseur qui prennent de plus en plus de place. C'est 70 % des revenus publicitaires qui sont accaparés par les géants numériques. Ça s'est passé en très peu de temps. Il faut qu'on puisse protéger, garder nos médias d'ici, en santé. C'est vraiment fondamental.»