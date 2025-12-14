Futur TGV entre Québec et Toronto

Le premier tronçon du train à grande vitesse que construira la société Alto reliera Montréal et Ottawa. C'est ce qui a été annoncé vendredi concernant l'ambitieux projet d’électrification qui reliera Québec et Toronto sur une distance de 900km.

Le TGV pourra circuler à une vitesse de pointe de 300 km/h, ce qui permettra d'effectuer le trajet Montréal-Toronto en trois heures au lieu de cinq. Le trajet Montréal-Québec, lui, sera possible en une heure et demie.

Écoutez Pierre Barrieau, président de gris orange consultant et chargé de cours en planification des transports à l’UQAM, discuter de ce projet dont les travaux devraient débuter en 2029-2030.