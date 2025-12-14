 Aller au contenu
Futur TGV entre Québec et Toronto

«Ça pourrait transformer les déplacements dans le cœur économique du Canada»

le 14 décembre 2025

Train à grande vitesse / Chlorophylle / Adobe Stock

Le premier tronçon du train à grande vitesse que construira la société Alto reliera Montréal et Ottawa. C'est ce qui a été annoncé vendredi concernant l'ambitieux projet d’électrification qui reliera Québec et Toronto sur une distance de 900km.

Le TGV pourra circuler à une vitesse de pointe de 300 km/h, ce qui permettra d'effectuer le trajet Montréal-Toronto en trois heures au lieu de cinq. Le trajet Montréal-Québec, lui, sera possible en une heure et demie.

Écoutez Pierre Barrieau, président de gris orange consultant et chargé de cours en planification des transports à l’UQAM, discuter de ce projet dont les travaux devraient débuter en 2029-2030.

«Ça transformera potentiellement comment les gens se déplacent dans le cœur économique du Canada, c'est-à-dire le Québec et l'Ontario. Donc, le transport collectif devient plus compétitif que la voiture.»

Pierre Barrieau

