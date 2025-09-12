Une famille poursuit la Sépaq parce qu'elle soutient que la forte concentration de fumée de feu de camp au parc du Mont-Tremblant lui a causé des problèmes de santé.
Cette nouvelle a rappelé à notre chroniqueur Hugo Meunier sa mauvaise expérience au camping du parc d’Oka, également géré par la Sépaq.
Écoutez le billet d'humour d'Hugo Meunier au micro de Philippe Cantin, le vendredi 12 septembre.
«J’annonce ici même, à ce micro et en exclusivité, que je poursuis à mon tour la Sépaq pour 5 millions de dollars, pour le traumatisme vécu au camping d’Oka. J'ai été exposé à l’odeur des bécosses, à un matelas gonflable qui se dégonfle à mesure, à un voisin qui jouait de la guitare toute la nuit… Trois nuits de marde dans une tente humide. Mes avocats vont vous appeler bientôt. »