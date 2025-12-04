 Aller au contenu
Toujours populaire après 43 ans de carrière

«Je ne change pas, j'ai jamais voulu être à la mode» -Michel Barrette

par 98.5

0:00
43:49

le 4 décembre 2025 12:17

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Je ne change pas, j'ai jamais voulu être à la mode» -Michel Barrette
Marie-Eve Tremblay et Michel Barrette / Cogeco Média

L'humoriste, comédien et animateur chouchou des Québécois, Michel Barrette, se livre sans filtre dans le cadre d'une grande entrevue à Radio textos jeudi.

Écoutez le célèbre conteur retracer ses 43 ans de carrière au micro de Marie-Eve Tremblay.

Parmi les raisons qui expliquent sa popularité, il souligne son refus d’adopter un personnage et le fait qu'il soit toujours demeuré accessible et près du public.

«De un, je fais ce métier-là un peu parce que j'aime ça. Deux, parce que ça me ressemble, parce que les gens ont bien voulu m'accepter. Si mes salles sont encore pleines après 43 ans, je crois que c'est aussi en raison de la proximité. [Voir mes spectacles], c'est comme si on allait voir un chum. Il va nous conter ses affaires, ce qui s'est passé hier ou il y a 40 ans. Je ne change pas, j'ai jamais voulu être à la mode, j'ai jamais voulu changer...»

Michel Barrette

Il aborde des thèmes personnels, comme la sexualité après 60 ans, l’évolution des mentalités sur le consentement, sa relation complexe avec ses fils (Olivier, Jonathan), et son expérience marquante en 2013 où il a sauvé un jeune homme du suicide sur le pont Jacques-Cartier. Barrette évoque aussi ses peurs, notamment celle de l’eau, et exprime sa gratitude envers la vie et son public.

