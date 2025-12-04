Toujours populaire après 43 ans de carrière

L'humoriste, comédien et animateur chouchou des Québécois, Michel Barrette, se livre sans filtre dans le cadre d'une grande entrevue à Radio textos jeudi.

Écoutez le célèbre conteur retracer ses 43 ans de carrière au micro de Marie-Eve Tremblay.

Parmi les raisons qui expliquent sa popularité, il souligne son refus d’adopter un personnage et le fait qu'il soit toujours demeuré accessible et près du public.