Est-ce qu'une faute a été commise?

Une famille poursuit la SÉPAQ parce qu'elle soutient que la forte concentration de fumée de feu de camp au parc du Mont-Tremblant lui a causé des problèmes de santé. «On est rendu à se poursuivre pour des trucs du genre, ça fait très très très américain», soutient Me Frédéric Bérard.

Invité à commenter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, Me Frédéric Bérard estime que le dossier «tient avec de la broche».

«Je pense qu'on assiste à l'américanisation de nos sociétés [...] On sait, là-bas, qu'il y a des tonnes de poursuites annuellement qui sont aussi loufoques les unes que les autres», souligne-t-il.

La famille poursuit la SÉPAQ pour plus de 4 millions de dollars.