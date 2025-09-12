Est-ce qu'une faute a été commise?

 Aller au contenu
Justice et faits divers
Une poursuite contre la SÉPAQ... pour de la fumée de feu de camp?
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Une famille poursuit la SÉPAQ parce qu'elle soutient que la forte concentration de fumée de feu de camp au parc du Mont-Tremblant lui a causé des problèmes de santé. «On est rendu à se poursuivre pour des trucs du genre, ça fait très très très américain», soutient Me Frédéric Bérard.

Invité à commenter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, Me Frédéric Bérard estime que le dossier «tient avec de la broche».

«Je pense qu'on assiste à l'américanisation de nos sociétés [...] On sait, là-bas, qu'il y a des tonnes de poursuites annuellement qui sont aussi loufoques les unes que les autres», souligne-t-il.

Écoutez l'avocat Me Frédéric Bérard décortiquer une poursuite déposée par une famille contre la SÉPAQ en raison des conséquences des feux de camp, au micro de La commission, vendredi.

La famille poursuit la SÉPAQ pour plus de 4 millions de dollars.

«Est-ce qu'il y a une faute de la SÉPAQ? Il y a des gens qui ont fait des feux de camp. Oui, c'est parce qu'ils sont dans le bois. C'est un cadre contrôlé avec, j'imagine, des endroits précis pour le faire. Est-ce que la famille en question à elle-même fait des feux de camp? Ça, l'histoire ne le dit pas. On ose croire que non. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une faute comme telle?»

Me Frédéric Bérard

