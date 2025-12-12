À moins de deux semaines de Noël, le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Lebel aborde le stress des Fêtes et la pression des cadeaux, vendredi, dans le cadre du segment Les humeurs de Fred.

Il souligne notamment les urgences médicales liées à des objets insolites durant les Fêtes.

Il analyse ensuite le rapport annuel de Pornhub, soulignant la hausse des recherches LGBTQ+ et la position du Canada...

