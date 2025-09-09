 Aller au contenu
Politique municipale
Il veut «optimiser» les ressources de la Ville

«Les citoyens n'ont pas la capacité de payer plus» -Luc Rabouin

le 9 septembre 2025 15:52

Logement, itinérance, environnement, sécurité et «simplification administrative», voilà les priorités du chef de Projet Montréal et candidat à la mairie de la métropole, Luc Rabouin.

«Je pense que les citoyens n’ont pas la capacité de payer plus. Les autres paliers de gouvernement connaissent eux aussi des difficultés financières. Il va donc falloir que nous soyons beaucoup plus efficaces. Par exemple, dans la dernière année, nous avons décidé d’établir une norme pour les délais de traitement des permis dans toute la ville: 120 jours. Cette norme n’existait pas auparavant, mais maintenant, nous la respectons. C’est par des actions concrètes comme celle-ci que les citoyens comprendront mieux ce que nous faisons. Je me suis déjà engagé à réduire de moitié les délais de permis.»

Luc Rabouin

