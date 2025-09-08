 Aller au contenu
Politique municipale
Détérioration du centre-ville

«Montréal met plus d'argent dans la gestion animalière que dans l'itinérance»

Le Québec maintenant

le 8 septembre 2025 16:20

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Montréal met plus d'argent dans la gestion animalière que dans l'itinérance»
Soraya Martinez Ferrada l'an dernier, quand elle était ministre du Tourisme au fédéral. / PC/Adrian Wyld

Alors que l’on arpente les rues de Montréal, le changement d’atmosphère est palpable : déchets, hausse de la toxicomanie et de l’itinérance, bâtiments abandonnés et agressivité de plus en plus visible en plein jour.

Un sondage alarmant de la Société de développement commercial (SDC) révèle qu’une majorité de travailleurs constate une détérioration du centre-ville ces dernières années et s’inquiète pour sa sécurité. Cette dégradation a même entraîné une baisse de la valeur des édifices de la métropole, impactant directement les finances de la ville.

Alors que la campagne électorale bat son plein pour les élections municipales, les candidats à la mairie sont interpellés et doivent proposer des solutions concrètes.

Écoutez Soraya Martinez-Ferrada, cheffe d’Ensemble Montréal, à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

«On doit absolument mettre en place ce qu'il faut. Vous savez, actuellement, la Ville de Montréal met plus d'argent dans la gestion animalière qu'elle en met en itinérance. Ça, c'est des choix. [...]  La gestion animalière à Montréal nous coûte plus cher que les efforts qu'on met au niveau de l'itinérance. Je n'invente pas les chiffres, c'est dans le dernier budget de cette administration.»

Soraya Martinez-Ferrada

