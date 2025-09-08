Alors que l’on arpente les rues de Montréal, le changement d’atmosphère est palpable : déchets, hausse de la toxicomanie et de l’itinérance, bâtiments abandonnés et agressivité de plus en plus visible en plein jour.

Un sondage alarmant de la Société de développement commercial (SDC) révèle qu’une majorité de travailleurs constate une détérioration du centre-ville ces dernières années et s’inquiète pour sa sécurité. Cette dégradation a même entraîné une baisse de la valeur des édifices de la métropole, impactant directement les finances de la ville.

Alors que la campagne électorale bat son plein pour les élections municipales, les candidats à la mairie sont interpellés et doivent proposer des solutions concrètes.

