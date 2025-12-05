 Aller au contenu
Politique municipale
Vague de froid à Montréal

Plan d'urgence pour les itinérants: «Ça ne passe pas toujours très bien»

par 98.5

0:00
24:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 décembre 2025 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Plan d'urgence pour les itinérants: «Ça ne passe pas toujours très bien»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a annoncé une série de mesures pour protéger les itinérants en prévision de la vague de froid des prochains jours.

Des haltes-chaleur seront notamment ouvertes à quelques endroits dans la métropole.

Le plan d'urgence sème toutefois l'inquiétude chez des citoyens des quartiers centraux qui craignent des problèmes de cohabitation.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé et de ses collaborateurs, vendredi.

«Ça va quand même causer des grincements de dents [...] Ça ne passe pas toujours très bien, surtout dans Hochelaga-Maisonneuve, où il y a quelques ressources comme ça.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Tuerie de Polytechnique, 36 ans plus tard: Stéphane Guay raconte, dans La Presse, ce qu'il a vécu le 6 décembre 1989. Il était dans la classe où tout a commencé et décrit son sentiment de culpabilité.
  • Donald Trump et l'Ukraine;
  • Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, est attaqué de toutes parts pour ses propos sur le milieu culturel notamment;
  • Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ): 1870 invitations ont été envoyées dans le cadre de ce nouveau programme qui remplace le Programme de l'expérience québécoise. 100% des invitations sont allées à des personnes déjà au Québec;
  • Harcèlement du gouvernement chinois envers les dissidents établis dans d'autres pays, comme le Canada.

