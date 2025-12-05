Vague de froid à Montréal

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a annoncé une série de mesures pour protéger les itinérants en prévision de la vague de froid des prochains jours.

Des haltes-chaleur seront notamment ouvertes à quelques endroits dans la métropole.

Le plan d'urgence sème toutefois l'inquiétude chez des citoyens des quartiers centraux qui craignent des problèmes de cohabitation.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé et de ses collaborateurs, vendredi.