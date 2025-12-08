Succès pour la firme québécoise

Le service de vélopartage Bixi, disponible dans 13 villes du Québec, a été utilisé par près de 700 000 utilisateurs en 2025. On estime que ces vélos ont permis de réaliser 14,5 millions de déplacements au cours de la dernière année.

Des résultats très satisfaisants font que Bixi est classée parmi les meilleures entreprises innovantes au monde, selon le classement du magazine Time.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le tour des nouvelles de la journée, lundi, à La commission.

