Politique municipale
Succès pour la firme québécoise

14,5 millions de déplacements en Bixi en 2025

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 8 décembre 2025 14:07

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

Le service de vélopartage Bixi, disponible dans 13 villes du Québec, a été utilisé par près de 700 000 utilisateurs en 2025. On estime que ces vélos ont permis de réaliser 14,5 millions de déplacements au cours de la dernière année.

Des résultats très satisfaisants font que Bixi est classée parmi les meilleures entreprises innovantes au monde, selon le classement du magazine Time.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le tour des nouvelles de la journée, lundi, à La commission.

Autres sujets abordés :

  • L’Ontario perd plus de médecins que le Québec, selon Radio-Canada;
  • Paramount et Netflix se disputent l’acquisition de Warner Bros;
  • L’ancien président français Nicolas Sarkozy a écrit un livre pendant son séjour en prison.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
