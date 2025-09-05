Après avoir exclu Pierre Dufour

 Aller au contenu
Politique provinciale
François Legault envisage de se nommer ministre de l'Abitibi-Témiscamingue

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 5 septembre 2025 14:27

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

François Legault envisage de se nommer ministre de l'Abitibi-Témiscamingue
La région de l’Ouest du Québec est sans ministre responsable local depuis 2022. / Nathan Denette/La Presse Canadienne

Selon des informations obtenues par notre collègue Louis Lacroix, François Legault songe à occuper le rôle de ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue.

La région de l’Ouest du Québec est sans ministre responsable local depuis 2022.

Depuis, le poste a été occupé par Mathieu Lacombe, de l’Outaouais (2022‑2023), puis par Jean Boulet, de la Mauricie (2023 à aujourd’hui), ce qui suscite beaucoup de mécontentement chez les élus locaux. 

Rappelons qu'avec l'expulsion de Pierre Dufour du caucus de la CAQ, il reste deux élus caquistes en Abitibi, soit Suzanne Blais (Abitibi-Ouest) et Daniel Bernard (Rouyn-Noranda–Témiscamingue). 

Écoutez le journaliste chez Cogeco Média, Louis Lacroix, commenter ce dernier rebondissement dans la saga du prochain remaniement à Québec. 

«L’Abitibi-Témiscamingue est une région stratégique sur le plan énergétique et minier. Un sujet qui interpelle directement le premier ministre, avec Hydro-Québec, ce sont les terres rares et d’autres ressources [...] M. Legault s’intéresse donc particulièrement à la région et ne veut pas laisser de côté les habitants de l’Abitibi-Témiscamingue, qui, après le départ de Pierre Dufour, craignaient de se retrouver avec un "second violon" comme ministre responsable.»

Louis Lacroix

Également sur le sujet:

Écoutez le député d’Abitibi-Est Pierre Dufour commenter son expulsion du caucus de la CAQ, vendredi, à La commission.

