Après avoir exclu Pierre Dufour

Selon des informations obtenues par notre collègue Louis Lacroix, François Legault songe à occuper le rôle de ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue.

La région de l’Ouest du Québec est sans ministre responsable local depuis 2022.

Depuis, le poste a été occupé par Mathieu Lacombe, de l’Outaouais (2022‑2023), puis par Jean Boulet, de la Mauricie (2023 à aujourd’hui), ce qui suscite beaucoup de mécontentement chez les élus locaux.

Rappelons qu'avec l'expulsion de Pierre Dufour du caucus de la CAQ, il reste deux élus caquistes en Abitibi, soit Suzanne Blais (Abitibi-Ouest) et Daniel Bernard (Rouyn-Noranda–Témiscamingue).

