Il se fait montrer la porte du caucus

À l'aube de son remaniement ministériel, le premier ministre François Legault a montré la porte du caucus au député de la circonscription d'Abitibi-Est Pierre Dufour.

L'élu avait réclamé à grands cris, dans les derniers jours, la désignation d'un ministre pour sa région.

Ses sorties publiques n'ont pas plu au chef de la CAQ, qui affirme dans un communiqué que le gouvernement a beaucoup de défis et doit rester uni.

Écoutez le député d’Abitibi-Est Pierre Dufour commenter son expulsion du caucus, vendredi, à La commission.