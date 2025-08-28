 Aller au contenu
Politique provinciale
«C'est très rare de voir un premier ministre se mêler d'une enquête policière»

La commission

le 28 août 2025 12:44

Louis Lacroix
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

François Legault somme la SAAQ de collaborer avec l'UPAC. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Le correspondant parlementaire à Québec pour le réseau Cogeco, Louis Lacroix, fait le point avec Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau sur les derniers développements dans le dossier de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

«Il est rare de voir un Premier ministre ou le politique se mêler des enquêtes policières. Généralement, on se réfugie derrière l'argument qu'il y a une enquête de police en cours et que l'on ne veut pas y nuire, etc. Mais de voir un Premier ministre intervenir directement dans une enquête criminelle, parce que la corruption, c'est criminel, et que l'UPAC est un corps de police. Je ne me souviens pas d'avoir vu ça très souvent. »

Louis Lacroix

  • Prière de rue: «C'est un problème qui touche Montréal et Laval, c'est tout.»
