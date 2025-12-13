Pablo Rodriguez et la crise au PLQ

Depuis plusieurs semaines, les crises politiques s’enchaînent au PLQ et maintenant, plusieurs voix s’élèvent pour demander le départ de Pablo Rodriguez.
Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard analyser la situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Je pense qu'il faut qu'il s'en aille, même s'il était blanchi de tout. Parce que là, il est beurré jusqu'aux oreilles. L'élection, c'est dans dix mois. Il y a à peine un mois, le PLQ était entre 3 et 5 % derrière le PQ, selon les derniers sondages. Il avait une chance légitime de l'emporter. Mais tu ne pourras jamais remporter quoi que ce soit avec tout ce qui vient de sortir dans les dernières semaines, c'est impossible.»