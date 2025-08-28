Viandes, produits laitiers, aliments transformés: pourquoi y a-t-il autant de rappels de produits alimentaires?

Mange-t-on, sans le savoir, des aliments de plus en plus insalubres?

Écoutez le microbiologiste André Côté, président de Laboratoire ACXEL SR, spécialisé en microbiologie alimentaire, à Radio textos.

L'expert estime que le nombre de rappels reste relativement stable, malgré une impression d’augmentation due à l’évolution de la réglementation depuis 2012 et à l’amélioration des outils de détection.

Il juge toutefois que les Canadiens n'ont pas à s'inquiéter de ce qu'ils mangent dans leur assiette.