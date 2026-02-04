Glencore suspend des investissements

La fonderie Horne, exploitée par Glencore à Rouyn-Noranda, pourrait fermer en 2027 en raison des exigences jugées trop élevées du gouvernement du Québec concernant les émissions d’arsenic.

La multinationale a annoncé qu’elle suspendait ses investissements de 300 millions de dollars pour abaisser les émissions de l’usine.

La fonderie occupe une place centrale de l’économie régionale alors que sa fermeture menace 600 emplois.

Écoutez la réaction de Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda, au micro de Patrick Lagacé, mercredi. Il demande à la CAQ d’agir avant qu’il ne soit trop tard.