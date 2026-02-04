Glencore suspend des investissements

La fonderie Horne, exploitée par Glencore à Rouyn-Noranda, pourrait fermer en 2027 en raison des exigences jugées trop élevées du gouvernement du Québec concernant les émissions d’arsenic.
La multinationale a annoncé qu’elle suspendait ses investissements de 300 millions de dollars pour abaisser les émissions de l’usine.
La fonderie occupe une place centrale de l’économie régionale alors que sa fermeture menace 600 emplois.
Écoutez la réaction de Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda, au micro de Patrick Lagacé, mercredi. Il demande à la CAQ d’agir avant qu’il ne soit trop tard.
«Ça été une journée plutôt sombre. [...] Je le dis avec beaucoup de fierté, mais c’est l’année de notre 100e anniversaire à Rouyn-Noranda et on souhaite passer à autre chose, parler d’autres choses que de la fonderie. Mais malheureusement, on revient toujours à ce dossier. Il y a beaucoup d’incertitude qui règne.»
Gilles Chapadeau est également questionné par Patrick Lagacé sur les enjeux environnementaux de la fonderie et l'impact sur la santé de la population.