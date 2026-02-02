 Aller au contenu
Société
Un appel en ondes qui l'a sauvé

«Je suis un miraculé et c'est vraiment grâce au défi 28 jours»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 février 2026 09:55

Avec

Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Je suis un miraculé et c'est vraiment grâce au défi 28 jours»
Valérie Lebeuf / Cogeco Média

Le défi un mois sans alcool a une signification particulière pour Steve Kearny. Il y a 7 ans, du jour au lendemain, il a décidé d'arrêter de consommer de l’alcool.

À l’époque, Valérie Lebeuf, qui animait alors à Rythme FM, avait lancé en ondes l’idée de faire le défi.

Steve était à l’écoute et a décidé d’embarquer lui aussi. Il n’a jamais repris une goutte d’alcool depuis...

Écoutez son témoignage, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

«Je savais [que ma consommation était un problème] et puis je ne voyais pas de porte de sortie. Je me disais je m’en vais vers la folie.»

Steve Kearny

