Un appel en ondes qui l'a sauvé

Le défi un mois sans alcool a une signification particulière pour Steve Kearny. Il y a 7 ans, du jour au lendemain, il a décidé d'arrêter de consommer de l’alcool.

À l’époque, Valérie Lebeuf, qui animait alors à Rythme FM, avait lancé en ondes l’idée de faire le défi.

Steve était à l’écoute et a décidé d’embarquer lui aussi. Il n’a jamais repris une goutte d’alcool depuis...

