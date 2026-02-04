 Aller au contenu
Incapable de payer pour ses sacs de stomie

Besoins essentiels non remboursés: «C’est de la dignité humaine qu’on parle!»

Lisette Perron, âgée de 65 ans, a une stomie. Jusqu’à tout récemment, tous les besoins reliés à son enjeu de santé, comme les sacs et les médicaments, étaient payés par la Régie de l’assurance maladie du Québec. 

La situation a toutefois changé depuis son anniversaire. En raison de la pension de vieillesse canadienne, la RAMQ paie maintenant qu’une petite partie. Le hic, c’est qu’elle n’a pas les moyens de payer le reste...

Il s’agit pourtant ici d’un besoin essentiel. Quelle solution s’offre à elle?

Écoutez Lisette Perron partager son histoire au micro de Patrick Lagacé, suivi de la député de Québec Solidaire, Manon Massé, qui l’aide dans son combat. 

«Ça n’a pas de bon sens. [...]  C’est de la dignité humaine qu’on parle aussi. J’ai fait l’essai de mettre un sac avec du tape électrique et ça sentait le ‘’yable’’ dans la maison. Imaginez-vous, je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. On est plein de personnes qui sont comme ça et là, le gouvernement refuse de payer. J’ai appris qu’ils payent même le viagra! C’est le ‘’boutte du boutte’’.»

Lisette Perron

«Depuis le mois d’octobre que ça dure. Moi, la question que je me pose, c’est que par le passé, avec des situations comme ça, on était capable d’aller toucher le coeur des ministres. [...] Comment vous voulez qu’elle poursuive son engagement avec cet abandon de la CAQ alors que sortir de chez eux, c’est s’assurer de manquer de dignité.»

Manon Massé

