Incapable de payer pour ses sacs de stomie

Lisette Perron, âgée de 65 ans, a une stomie. Jusqu’à tout récemment, tous les besoins reliés à son enjeu de santé, comme les sacs et les médicaments, étaient payés par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

La situation a toutefois changé depuis son anniversaire. En raison de la pension de vieillesse canadienne, la RAMQ paie maintenant qu’une petite partie. Le hic, c’est qu’elle n’a pas les moyens de payer le reste...

Il s’agit pourtant ici d’un besoin essentiel. Quelle solution s’offre à elle?

Écoutez Lisette Perron partager son histoire au micro de Patrick Lagacé, suivi de la député de Québec Solidaire, Manon Massé, qui l’aide dans son combat.