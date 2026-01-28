Enfants insupportables ou adultes intolérants?

Les enfants sont-ils devenus rois ou les adultes sont-ils simplement à bout de nerfs?

À la suite d'une polémique sur des trains sans enfants en France, l'animatrice Marie-Eve Tremblay et la coach familiale Nancy Doyon explorent cette tension croissante dans nos lieux publics.

Entre l'augmentation des gens sans enfants en quête de tranquillité et l'émergence de «parents fantômes» qui peinent à instaurer des limites, le dialogue est lancé.

Un échange dynamique et nécessaire qui questionne nos valeurs de respect et d'éducation dans un monde de plus en plus distrait.

Écoutez Nancy Doyon, coach familial, éducatrice spécialisée et fondatrice de SOS Nancy, expliquer le tout, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.