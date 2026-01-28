 Aller au contenu
Société
Enfants insupportables ou adultes intolérants?

Parents «fantômes»: quand l'absence de cadre dérange le public

par 98.5

0:00
6:06

Entendu dans

Radio textos

le 28 janvier 2026 12:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Parents «fantômes»: quand l'absence de cadre dérange le public
Est-ce qu'il y a une détérioration du vivre-ensemble dans les lieux publics comme les restaurants, avions et resorts? / Halfpoint/ Adobe Stock

Les enfants sont-ils devenus rois ou les adultes sont-ils simplement à bout de nerfs? 

À la suite d'une polémique sur des trains sans enfants en France, l'animatrice Marie-Eve Tremblay et la coach familiale Nancy Doyon explorent cette tension croissante dans nos lieux publics.

Entre l'augmentation des gens sans enfants en quête de tranquillité et l'émergence de «parents fantômes» qui peinent à instaurer des limites, le dialogue est lancé.

Un échange dynamique et nécessaire qui questionne nos valeurs de respect et d'éducation dans un monde de plus en plus distrait.

Écoutez Nancy Doyon, coach familial, éducatrice spécialisée et fondatrice de SOS Nancy, expliquer le tout, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«[Il y a] des enfants et des adolescents qui ne savent pas se comporter en public et qui ne savent pas respecter autrui parce qu'ils ont grandi avec l'impression que leurs besoins, leurs désirs étaient toujours prioritaires à tout le monde.»

Nancy Doyon

Vous aimerez aussi

Filmer l’ours polaire: les secrets et les peurs de Mario Cyr
Lagacé le matin
Filmer l’ours polaire: les secrets et les peurs de Mario Cyr
0:00
10:50
Sécurité routière: pourquoi votre voiture mal déneigée est un danger public
Lagacé le matin
Sécurité routière: pourquoi votre voiture mal déneigée est un danger public
0:00
2:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier
Rattrapage
Réduire les écarts de richesse
Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier
De la médecine familiale à militaire: «Je voulais retrouver le plaisir médical»
Rattrapage
Elle a quitté 1600 patients
De la médecine familiale à militaire: «Je voulais retrouver le plaisir médical»
La viande rouge bannie de Polytechnique: une décision qui fait réagir
Rattrapage
Afin de réduire son empreinte carbone
La viande rouge bannie de Polytechnique: une décision qui fait réagir
«Mi-temps»: déconstruire les tabous pour les femmes
Rattrapage
Nouvelle série documentaire
«Mi-temps»: déconstruire les tabous pour les femmes
Déluge à l'Hôpital Douglas: «Aucune surprise», déplore Gaétan Barrette
Rattrapage
Le coût exorbitant de l'inaction politique
Déluge à l'Hôpital Douglas: «Aucune surprise», déplore Gaétan Barrette
La mairesse Catherine Fournier avait envie de «briser les codes»
Rattrapage
En Une du magazine Clin d’œil
La mairesse Catherine Fournier avait envie de «briser les codes»
Fille-mère: Ingrid Falaise lève le voile sur un tabou québécois
Rattrapage
Adoptions forcées
Fille-mère: Ingrid Falaise lève le voile sur un tabou québécois
Le «vrai monde»: une expression qui fait réagir
Rattrapage
Stratégie populiste ou forme de condescendance?
Le «vrai monde»: une expression qui fait réagir
«L'expérience de mort imminente défie nos connaissances scientifiques»
Rattrapage
Tout sur le modèle Neptune
«L'expérience de mort imminente défie nos connaissances scientifiques»
LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»
Rattrapage
Débat sur les bagarres au hockey
LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»
Vestiaires sportifs, forces de l'ordre et vie privée
Rattrapage
Gendron s'attaque aux paradoxes
Vestiaires sportifs, forces de l'ordre et vie privée
Le «syndrome du vestiaire»: briser le tabou du sport masculin
Rattrapage
Le Boys Club, édition sportive
Le «syndrome du vestiaire»: briser le tabou du sport masculin
Vivre ensemble ou séparément: le dilemme des nouveaux couples parents
Rattrapage
Familles reconstituées
Vivre ensemble ou séparément: le dilemme des nouveaux couples parents
Immobilier: peut-on encore faire confiance aux courtiers?
Rattrapage
Malgré les dérives entourant la pandémie
Immobilier: peut-on encore faire confiance aux courtiers?