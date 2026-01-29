 Aller au contenu
Société
L’assistance sexuelle: un service essentiel?

«Toucher»: briser les tabous sur la sexualité et le handicap

par 98.5

0:00
14:54

Entendu dans

Radio textos

le 29 janvier 2026 11:31

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Toucher»: briser les tabous sur la sexualité et le handicap
Marie-Eve Tremblay et ses invités Vanessa Boisset, Sonia Von Sacher et Marc-Olivier / Cogeco Média

Plongez au cœur d'une discussion bouleversante et nécessaire sur l'intimité des personnes en situation de handicap.

Marie-Eve Tremblay reçoit la réalisatrice Vanessa Boisset, l'assistante sexuelle Sonia Von Sacher et Marc-Olivier, protagoniste de la nouvelle série documentaire Toucher.

Ensemble, ils lèvent le voile sur la réalité de l'assistance sexuelle, un domaine où le toucher devient une thérapie et un droit fondamental à la dignité.

Entre le courage de braver l'illégalité et le désir profond de sortir de l'invisibilité sociale, ce segment explore avec une immense chaleur humaine la quête de bien-être et de connexion de ceux que la société oublie trop souvent de voir comme des êtres de désir.

Écoutez Vanessa Boisset, réalisatrice, Sonia Von Sacher, assistante sexuelle et Marc-Olivier, participant à la série, jeudi à Radio textos

Vous aimerez aussi

8,7 M$ en produits illicites saisi dans les prisons du Québec
Le Québec maintenant
8,7 M$ en produits illicites saisi dans les prisons du Québec
0:00
5:00
Fiasco du REM: les usagers et la mairesse de Brossard perdent patience
Lagacé le matin
Fiasco du REM: les usagers et la mairesse de Brossard perdent patience
0:00
10:34

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Proches aidants: une victoire historique et des millions pour l’autonomie
Rattrapage
Le combat gagnant de Geneviève Coutu
Proches aidants: une victoire historique et des millions pour l’autonomie
«P'tit crisse»: François Enault refuse de s’excuser après ses propos injurieux
Rattrapage
Manque de civisme
«P'tit crisse»: François Enault refuse de s’excuser après ses propos injurieux
Parents «fantômes»: quand l'absence de cadre dérange le public
Rattrapage
Enfants insupportables ou adultes intolérants?
Parents «fantômes»: quand l'absence de cadre dérange le public
Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier
Rattrapage
Réduire les écarts de richesse
Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier
De la médecine familiale à militaire: «Je voulais retrouver le plaisir médical»
Rattrapage
Elle a quitté 1600 patients
De la médecine familiale à militaire: «Je voulais retrouver le plaisir médical»
La viande rouge bannie de Polytechnique: une décision qui fait réagir
Rattrapage
Afin de réduire son empreinte carbone
La viande rouge bannie de Polytechnique: une décision qui fait réagir
«Mi-temps»: déconstruire les tabous pour les femmes
Rattrapage
Nouvelle série documentaire
«Mi-temps»: déconstruire les tabous pour les femmes
Déluge à l'Hôpital Douglas: «Aucune surprise», déplore Gaétan Barrette
Rattrapage
Le coût exorbitant de l'inaction politique
Déluge à l'Hôpital Douglas: «Aucune surprise», déplore Gaétan Barrette
La mairesse Catherine Fournier avait envie de «briser les codes»
Rattrapage
En Une du magazine Clin d’œil
La mairesse Catherine Fournier avait envie de «briser les codes»
Fille-mère: Ingrid Falaise lève le voile sur un tabou québécois
Rattrapage
Adoptions forcées
Fille-mère: Ingrid Falaise lève le voile sur un tabou québécois
Le «vrai monde»: une expression qui fait réagir
Rattrapage
Stratégie populiste ou forme de condescendance?
Le «vrai monde»: une expression qui fait réagir
«L'expérience de mort imminente défie nos connaissances scientifiques»
Rattrapage
Tout sur le modèle Neptune
«L'expérience de mort imminente défie nos connaissances scientifiques»
LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»
Rattrapage
Débat sur les bagarres au hockey
LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»
Vestiaires sportifs, forces de l'ordre et vie privée
Rattrapage
Gendron s'attaque aux paradoxes
Vestiaires sportifs, forces de l'ordre et vie privée