L’assistance sexuelle: un service essentiel?

Plongez au cœur d'une discussion bouleversante et nécessaire sur l'intimité des personnes en situation de handicap.

Marie-Eve Tremblay reçoit la réalisatrice Vanessa Boisset, l'assistante sexuelle Sonia Von Sacher et Marc-Olivier, protagoniste de la nouvelle série documentaire Toucher.

Ensemble, ils lèvent le voile sur la réalité de l'assistance sexuelle, un domaine où le toucher devient une thérapie et un droit fondamental à la dignité.

Entre le courage de braver l'illégalité et le désir profond de sortir de l'invisibilité sociale, ce segment explore avec une immense chaleur humaine la quête de bien-être et de connexion de ceux que la société oublie trop souvent de voir comme des êtres de désir.

Écoutez Vanessa Boisset, réalisatrice, Sonia Von Sacher, assistante sexuelle et Marc-Olivier, participant à la série, jeudi à Radio textos.