Le combat gagnant de Geneviève Coutu

Le gouvernement du Québec annonce jeudi matin la modernisation de l’allocation d’autonomie à domicile avec le programme «Mieux chez soi».

Une enveloppe de plus de 23 millions de dollars est débloquée pour permettre aux proches aidants d'être enfin rémunérés au même titre que les travailleurs d'aide à domicile.

Sur nos ondes, Geneviève Coutu, la citoyenne derrière les pétitions qui ont secoué l'Assemblée nationale, partage son émotion.

Si elle salue cette reconnaissance historique comme un «super bon pas», elle reste vigilante sur les modalités techniques: le nombre d'heures accordé sera-t-il suffisant pour offrir un véritable salaire décent?

Écoutez le témoignage de Geneviève Coutu, proche-aidante qui s'est occupée pendant cinq ans de son conjoint atteint d'Alzheimer, jeudi à Radio texto.