 Aller au contenu
Politique provinciale
Le combat gagnant de Geneviève Coutu

Proches aidants: une victoire historique et des millions pour l’autonomie

par 98.5

0:00
8:36

Entendu dans

Radio textos

le 29 janvier 2026 10:43

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Proches aidants: une victoire historique et des millions pour l’autonomie
La ministre de la Santé Sonia Bélanger a annoncé la politique «Mieux chez soi» visant à moderniser l'allocation d'autonomie à domicile, permettant la rémunération des proches aidants au même titre que les travailleurs d’aide à domicile, à 21 $ de l’heure. / Kittiphan/ Adobe Stock

Le gouvernement du Québec annonce jeudi matin la modernisation de l’allocation d’autonomie à domicile avec le programme «Mieux chez soi».

Une enveloppe de plus de 23 millions de dollars est débloquée pour permettre aux proches aidants d'être enfin rémunérés au même titre que les travailleurs d'aide à domicile.

Sur nos ondes, Geneviève Coutu, la citoyenne derrière les pétitions qui ont secoué l'Assemblée nationale, partage son émotion.

Si elle salue cette reconnaissance historique comme un «super bon pas», elle reste vigilante sur les modalités techniques: le nombre d'heures accordé sera-t-il suffisant pour offrir un véritable salaire décent?

Écoutez le témoignage de Geneviève Coutu, proche-aidante qui s'est occupée pendant cinq ans de son conjoint atteint d'Alzheimer, jeudi à Radio texto. 

«Mon mari est tombé malade, il est décédé... ça n'aura pas été pour rien. Je me serai battue en son nom et au mien.»

Geneviève Coutu

Vous aimerez aussi

«P'tit crisse»: François Enault refuse de s’excuser après ses propos injurieux
Radio textos
«P'tit crisse»: François Enault refuse de s’excuser après ses propos injurieux
0:00
11:23
Bernard Drainville persiste et signe dans l'affaire Régine Laurent
Lagacé le matin
Bernard Drainville persiste et signe dans l'affaire Régine Laurent
0:00
12:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«Toucher»: briser les tabous sur la sexualité et le handicap
Rattrapage
L’assistance sexuelle: un service essentiel?
«Toucher»: briser les tabous sur la sexualité et le handicap
«P'tit crisse»: François Enault refuse de s’excuser après ses propos injurieux
Rattrapage
Manque de civisme
«P'tit crisse»: François Enault refuse de s’excuser après ses propos injurieux
Parents «fantômes»: quand l'absence de cadre dérange le public
Rattrapage
Enfants insupportables ou adultes intolérants?
Parents «fantômes»: quand l'absence de cadre dérange le public
Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier
Rattrapage
Réduire les écarts de richesse
Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier
De la médecine familiale à militaire: «Je voulais retrouver le plaisir médical»
Rattrapage
Elle a quitté 1600 patients
De la médecine familiale à militaire: «Je voulais retrouver le plaisir médical»
La viande rouge bannie de Polytechnique: une décision qui fait réagir
Rattrapage
Afin de réduire son empreinte carbone
La viande rouge bannie de Polytechnique: une décision qui fait réagir
«Mi-temps»: déconstruire les tabous pour les femmes
Rattrapage
Nouvelle série documentaire
«Mi-temps»: déconstruire les tabous pour les femmes
Déluge à l'Hôpital Douglas: «Aucune surprise», déplore Gaétan Barrette
Rattrapage
Le coût exorbitant de l'inaction politique
Déluge à l'Hôpital Douglas: «Aucune surprise», déplore Gaétan Barrette
La mairesse Catherine Fournier avait envie de «briser les codes»
Rattrapage
En Une du magazine Clin d’œil
La mairesse Catherine Fournier avait envie de «briser les codes»
Fille-mère: Ingrid Falaise lève le voile sur un tabou québécois
Rattrapage
Adoptions forcées
Fille-mère: Ingrid Falaise lève le voile sur un tabou québécois
Le «vrai monde»: une expression qui fait réagir
Rattrapage
Stratégie populiste ou forme de condescendance?
Le «vrai monde»: une expression qui fait réagir
«L'expérience de mort imminente défie nos connaissances scientifiques»
Rattrapage
Tout sur le modèle Neptune
«L'expérience de mort imminente défie nos connaissances scientifiques»
LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»
Rattrapage
Débat sur les bagarres au hockey
LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»
Vestiaires sportifs, forces de l'ordre et vie privée
Rattrapage
Gendron s'attaque aux paradoxes
Vestiaires sportifs, forces de l'ordre et vie privée