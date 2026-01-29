Le premier vice-président de la CSN, François Enault, se retrouve au cœur d’une controverse après la diffusion d’une vidéo où il traite le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, de «p’tit crisse».

Malgré le tollé et les critiques sur le manque de civisme, M. Enault maintient sa position sur le fond, affirmant que l’urgence de la situation entourant le droit des femmes à l'avortement justifiait une sortie musclée.

Écoutez François Enault aborder le tout, jeudi matin, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.