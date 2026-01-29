 Aller au contenu
Politique provinciale
Manque de civisme

«P'tit crisse»: François Enault refuse de s’excuser après ses propos injurieux

par 98.5

0:00
11:23

Entendu dans

Radio textos

le 29 janvier 2026 10:30

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«P'tit crisse»: François Enault refuse de s’excuser après ses propos injurieux
«P'tit crisse»: François Enault refuse de s’excuser après ses propos injurieux. / Graham Hughes / La Presse Canadienne

Le premier vice-président de la CSN, François Enault, se retrouve au cœur d’une controverse après la diffusion d’une vidéo où il traite le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, de «p’tit crisse».

Malgré le tollé et les critiques sur le manque de civisme, M. Enault maintient sa position sur le fond, affirmant que l’urgence de la situation entourant le droit des femmes à l'avortement justifiait une sortie musclée.

Écoutez François Enault aborder le tout, jeudi matin, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

«Je ne m’excuserai pas [...] Est-ce que j’aurais dû prendre d’autres termes? Oui. Est-ce que je n’aurais pas dû faire ça? Oui, avec les proportions que ça prend présentement. Mais on me prend dans un contexte...»

François Enault

Marie-Eve Tremblay souligne d’ailleurs que ce type de comportement, incluant la vidéo publiée avec un «bip» de censure par la CSN elle-même, nuit à la crédibilité et à la réputation des syndicats auprès du public.

Pour sa part, François Hénault assure qu’il est habituellement un homme de compromis, mais que l’exaspération des membres qu’il représente — notamment les paramédics et les agents de la paix sans convention collective depuis trois ans — a pris le dessus lors de cette prise de parole.

Vous aimerez aussi

«C'était intenable pour Santé Québec» -Nathalie Normandeau
Le Québec maintenant
«C'était intenable pour Santé Québec» -Nathalie Normandeau
0:00
8:33
Proches aidants: une victoire historique et des millions pour l’autonomie
Radio textos
Proches aidants: une victoire historique et des millions pour l’autonomie
0:00
8:36

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«Toucher»: briser les tabous sur la sexualité et le handicap
Rattrapage
L’assistance sexuelle: un service essentiel?
«Toucher»: briser les tabous sur la sexualité et le handicap
Proches aidants: une victoire historique et des millions pour l’autonomie
Rattrapage
Le combat gagnant de Geneviève Coutu
Proches aidants: une victoire historique et des millions pour l’autonomie
Parents «fantômes»: quand l'absence de cadre dérange le public
Rattrapage
Enfants insupportables ou adultes intolérants?
Parents «fantômes»: quand l'absence de cadre dérange le public
Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier
Rattrapage
Réduire les écarts de richesse
Taxer les ultrariches: le plaidoyer de la milliardaire Claire Trottier
De la médecine familiale à militaire: «Je voulais retrouver le plaisir médical»
Rattrapage
Elle a quitté 1600 patients
De la médecine familiale à militaire: «Je voulais retrouver le plaisir médical»
La viande rouge bannie de Polytechnique: une décision qui fait réagir
Rattrapage
Afin de réduire son empreinte carbone
La viande rouge bannie de Polytechnique: une décision qui fait réagir
«Mi-temps»: déconstruire les tabous pour les femmes
Rattrapage
Nouvelle série documentaire
«Mi-temps»: déconstruire les tabous pour les femmes
Déluge à l'Hôpital Douglas: «Aucune surprise», déplore Gaétan Barrette
Rattrapage
Le coût exorbitant de l'inaction politique
Déluge à l'Hôpital Douglas: «Aucune surprise», déplore Gaétan Barrette
La mairesse Catherine Fournier avait envie de «briser les codes»
Rattrapage
En Une du magazine Clin d’œil
La mairesse Catherine Fournier avait envie de «briser les codes»
Fille-mère: Ingrid Falaise lève le voile sur un tabou québécois
Rattrapage
Adoptions forcées
Fille-mère: Ingrid Falaise lève le voile sur un tabou québécois
Le «vrai monde»: une expression qui fait réagir
Rattrapage
Stratégie populiste ou forme de condescendance?
Le «vrai monde»: une expression qui fait réagir
«L'expérience de mort imminente défie nos connaissances scientifiques»
Rattrapage
Tout sur le modèle Neptune
«L'expérience de mort imminente défie nos connaissances scientifiques»
LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»
Rattrapage
Débat sur les bagarres au hockey
LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»
Vestiaires sportifs, forces de l'ordre et vie privée
Rattrapage
Gendron s'attaque aux paradoxes
Vestiaires sportifs, forces de l'ordre et vie privée