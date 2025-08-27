Port à Contrecœur

Le gouvernement de Mark Carney s’apprête à donner son aval à deux projets majeurs d’infrastructures, dont l’agrandissement du port de Montréal à Contrecœur qui est en discussion depuis sept ans.

Le projet, axé sur la diversification des marchés et l’électrification des équipements, est jugé crucial pour la souveraineté économique et la compétitivité des exportations canadiennes. On estime son coût total à 1,4 milliard.

Avec Patrick Lagacé mercredi, Luc Ferrandez a fait part de ses pensées sur le projet.

Écoutez Julien Beaudry, chef de cabinet et vice président communications et relations externes au Port de Montréal, donner les détails sur le projet, mercredi, aux animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.