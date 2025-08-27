 Aller au contenu
Société
À Contrecoeur

Expansion du port de Montréal: «Ce n'est pas un bon projet»

par 98.5

0:00
5:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 août 2025 09:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Expansion du port de Montréal: «Ce n'est pas un bon projet»
Le port de Montréal vu de Longueuil: le gouvernement Carney s’apprête à donner son aval à son agrandissement à Contrecœur. / La Presse Canadienne

Le gouvernement de Mark Carney s’apprête à donner son aval à deux projets majeurs d’infrastructures, dont l’agrandissement du port de Montréal à Contrecœur. 

L’autre est la construction de nouvelles installations portuaires à Churchill, au Manitoba. 

Ces investissements visent à accroître la capacité du Canada à exporter vers l’Europe, à diversifier ses marchés et à réduire sa dépendance commerciale envers les États-Unis. 

Présentés comme essentiels à la compétitivité du pays, ils devraient aussi accélérer les échanges avec des partenaires européens tels que la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Ces projets illustrent la volonté du premier ministre canadien de tenir sa promesse électorale d’approuver rapidement les projets d’intérêt national.

En ce qui concerne Montréal, pourquoi veut-on construire une sorte d'annexe au port à environ 70 kilomètres de la métropole québécoise?

Écoutez l'analyse de Luc Ferrandez à l’émission de Patrick Lagacé, mercredi.

«Pourquoi? Pour rien. Juste pour faire un grand projet. J’exagère un peu. Le Port de Montréal veut faire cette extension à Contrecœur depuis au moins dix ans. Ils ont réussi à aller chercher 65 millions $ au gouvernement du Québec. Après ça, ils ont eu 300 millions $ de la Banque de développement du Canada, mais ils ne sont pas arrivés à obtenir des investissements privés dont ils auraient eu besoin pour clore leur projet. Parce que ce n'est pas un bon projet…»

Luc Ferrandez

