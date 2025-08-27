À Contrecoeur

Le gouvernement de Mark Carney s’apprête à donner son aval à deux projets majeurs d’infrastructures, dont l’agrandissement du port de Montréal à Contrecœur.

L’autre est la construction de nouvelles installations portuaires à Churchill, au Manitoba.

Ces investissements visent à accroître la capacité du Canada à exporter vers l’Europe, à diversifier ses marchés et à réduire sa dépendance commerciale envers les États-Unis.

Présentés comme essentiels à la compétitivité du pays, ils devraient aussi accélérer les échanges avec des partenaires européens tels que la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Ces projets illustrent la volonté du premier ministre canadien de tenir sa promesse électorale d’approuver rapidement les projets d’intérêt national.

En ce qui concerne Montréal, pourquoi veut-on construire une sorte d'annexe au port à environ 70 kilomètres de la métropole québécoise?

