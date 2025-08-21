Guerre commerciale

Depuis le printemps dernier, la SAQ a fait rupture avec les produits américains, les retirant de toutes ses tablettes. C’est une mesure adoptée en riposte aux tarifs imposés par Donald Trump.

On a appris que, sous une directive du gouvernement Legault, la SAQ devra détruire des milliers de ses produits américains qui atteindront leur date limite de consommation cet automne.

On parle ici d’une valeur de 300 000$, compris parmi les 27 millions $ d'alcools américains retirés des tablettes.

Écoutez Jessica Harnois, sommelière et collaboratrice à l’émission Le Québec maintenant, en discuter jeudi avec Catherine Beauchamp.

Pour ce qui est de la destruction de certains produits arrivés à expiration, le geste est incontournable.