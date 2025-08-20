Études universitaires

Une étude de l'Institut du Québec révèle une hausse marquée du chômage chez les jeunes diplômés universitaires, particulièrement chez les hommes.
Écoutez Michèle Boisvert commenter cette étude au micro de Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- Pas moins de 11,4 % des jeunes hommes diplômés sont au chômage, contre 6,6 % pour les femmes en juillet;
- Le ralentissement économique, l'immigration temporaire et à la création d'emplois majoritairement en santé et éducation (70 % femmes) expliquent en partie ces chiffres;
- Malgré un écart salarial initial plus faible pour les hommes (25 % contre 35 % pour les femmes), le diplôme universitaire reste rentable à long terme;
- Chute radicale des importations de jus d’orange américain au Canada.