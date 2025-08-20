Études universitaires

 Aller au contenu
Le chomage frappe fort chez les jeunes hommes diplômés

par 98.5

Le Québec maintenant

le 20 août 2025 18:06

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Une étude de l'Institut du Québec révèle une hausse marquée du chômage chez les jeunes diplômés universitaires, particulièrement chez les hommes.

  • Pas moins de 11,4 % des jeunes hommes diplômés sont au chômage, contre 6,6 % pour les femmes en juillet;
  • Le ralentissement économique, l'immigration temporaire et à la création d'emplois majoritairement en santé et éducation (70 % femmes) expliquent en partie ces chiffres;
  • Malgré un écart salarial initial plus faible pour les hommes (25 % contre 35 % pour les femmes), le diplôme universitaire reste rentable à long terme;
  • Chute radicale des importations de jus d’orange américain au Canada.
