 Aller au contenu
Économie
Chronique économique

Cadeaux qui ne conviennent pas : quelles sont les politiques d'échanges?

par 98.5

0:00
9:05

Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 décembre 2025 08:25

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Isabelle Thibeault
Isabelle Thibeault
Cadeaux qui ne conviennent pas : quelles sont les politiques d'échanges?
Trop grand, trop petit, mauvaise marque ou mauvais produit... il arrive parfois qu'il faille échanger ou retourner un cadeau de Noël au magasin. / KMPZZZ / Adobe Stock

Trop grand, trop petit, mauvaise marque ou mauvais produit... il arrive parfois qu'il faille échanger ou retourner un cadeau de Noël au magasin. 

Écoutez la chroniqueuse Isabelle Thibeault expliquer aux auditeurs comment s'y prendre en présentant un petit guide pratique, dimanche, à Signé Lévesque.

«On connaît souvent assez mal les politiques de remboursement. Il y a deux choses à distinguer. On a les achats en magasin et les achats en ligne. Pour les achats en magasin, les commerçants ne sont pas tenus d'avoir une politique de remboursement. Ils ne sont pas non plus tenus de l'afficher. Avoir une note de crédit ou un remboursement ou un échange, ça fait un peu partie des éléments marketing et de la satisfaction de la clientèle. Mais ce n’est absolument pas encadré par la loi de la protection du consommateur en magasin.»

Isabelle Thibeault

Vous aimerez aussi

Hausse du prix des loyers: «C'est vraiment notable pour les locataires»
Lagacé le matin
Hausse du prix des loyers: «C'est vraiment notable pour les locataires»
0:00
9:00
Allez-vous chez Dollorama pour faire votre épicerie?
Radio textos
Allez-vous chez Dollorama pour faire votre épicerie?
0:00
14:23

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
ASSNAT : «J'en reviens pas de voir cette finale politique»
Rattrapage
Gilles Proulx au segment J'en reviens pas
ASSNAT : «J'en reviens pas de voir cette finale politique»
Un spectacle de Salebarbes diffusé à TVA
Rattrapage
Chronique culturelle
Un spectacle de Salebarbes diffusé à TVA
Fusillade à Bondi Beach : «C'est une attaque aussi au sentiment de sécurité»
Rattrapage
Chronique voyage
Fusillade à Bondi Beach : «C'est une attaque aussi au sentiment de sécurité»
Task : une mini-série à dévorer pendant le temps des fêtes
Rattrapage
Chronique culturelle
Task : une mini-série à dévorer pendant le temps des fêtes
Hausse du cout de la vie : «Empire devra se poser des questions»
Rattrapage
Les profits trimestriels en chute de 8,8 %
Hausse du cout de la vie : «Empire devra se poser des questions»
Égypte : «Il y a des enjeux de droits fondamentaux qui font réfléchir»
Rattrapage
En voyage au Caire
Égypte : «Il y a des enjeux de droits fondamentaux qui font réfléchir»
14 000$ remis à la pédiatrie sociale grâce à une tarte aux chips
Rattrapage
Tour du Québec
14 000$ remis à la pédiatrie sociale grâce à une tarte aux chips
Les Canadiens s'inclinent 5-4 face aux Rangers
Rattrapage
Actualités sportives
Les Canadiens s'inclinent 5-4 face aux Rangers
Projet de loi : considérer le féminicide comme meurtre au 1er degré
Rattrapage
Chronique judiciaire
Projet de loi : considérer le féminicide comme meurtre au 1er degré
«La CAQ a raté l'occasion d'une vraie discussion sur le mode de rémunération»
Rattrapage
Contenu de l'entente de principe avec la FMOQ
«La CAQ a raté l'occasion d'une vraie discussion sur le mode de rémunération»
QW4RTZ revisite plusieurs chansons traditionnelles
Rattrapage
Album Trip de trad
QW4RTZ revisite plusieurs chansons traditionnelles
Brigitte Macron traite de «sales connes» les membres d'un collectif féministe
Rattrapage
Vidéo dans les coulisses d'un spectacle
Brigitte Macron traite de «sales connes» les membres d'un collectif féministe
«Ça pourrait transformer les déplacements dans le cœur économique du Canada»
Rattrapage
Futur TGV entre Québec et Toronto
«Ça pourrait transformer les déplacements dans le cœur économique du Canada»
Fusillades en Australie et aux États-Unis : bilan des deux tragédies
Rattrapage
Revue de presse
Fusillades en Australie et aux États-Unis : bilan des deux tragédies