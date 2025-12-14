Chronique économique

Trop grand, trop petit, mauvaise marque ou mauvais produit... il arrive parfois qu'il faille échanger ou retourner un cadeau de Noël au magasin.
Écoutez la chroniqueuse Isabelle Thibeault expliquer aux auditeurs comment s'y prendre en présentant un petit guide pratique, dimanche, à Signé Lévesque.
«On connaît souvent assez mal les politiques de remboursement. Il y a deux choses à distinguer. On a les achats en magasin et les achats en ligne. Pour les achats en magasin, les commerçants ne sont pas tenus d'avoir une politique de remboursement. Ils ne sont pas non plus tenus de l'afficher. Avoir une note de crédit ou un remboursement ou un échange, ça fait un peu partie des éléments marketing et de la satisfaction de la clientèle. Mais ce n’est absolument pas encadré par la loi de la protection du consommateur en magasin.»