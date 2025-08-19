 Aller au contenu
Politique
Une glissade à 225 000$

«Sainte-Thérèse s’est fait avoir, il n’y a même pas de place à l’interprétation»

par 98.5

0:00
16:28

Entendu dans

La commission

le 19 août 2025 13:31

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Sainte-Thérèse s’est fait avoir, il n’y a même pas de place à l’interprétation»
La commission / Cogeco Média

L'ancienne glissoire de la piscine de Sainte-Thérèse sera remplacée prochainement: elle coûtera pas moins de 225 000 dollars à la municipalité.

Le montant de la facture suscite de vives réactions, et les explications du maire de la municipalité n’ont pas réussi à convaincre tous les auditeurs. 

Écoutez le directeur général de la municipalité de Parisville, Renaud Labrecque, réagir au coût exorbitant d'une glissade dans la municipalité.

«Sainte-Thérèse s’est fait avoir, il n’y a même pas de place à l’interprétation [...] C'est indéfendable. Peu importe comment on l'analyse, c'est un mauvais choix et c'est un manque de jugement. Et il y avait des options disponibles pour que le coût soit fractionné de 50 % minimum.»

Renaud Labrecque

