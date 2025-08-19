Une glissade à 225 000$

L'ancienne glissoire de la piscine de Sainte-Thérèse sera remplacée prochainement: elle coûtera pas moins de 225 000 dollars à la municipalité.

Le montant de la facture suscite de vives réactions, et les explications du maire de la municipalité n’ont pas réussi à convaincre tous les auditeurs.

Écoutez le directeur général de la municipalité de Parisville, Renaud Labrecque, réagir au coût exorbitant d'une glissade dans la municipalité.