Mode de rémunération des médecins

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et le gouvernement du Québec sont parvenus à une entente de principe, mercredi, après des mois de mésentente entre les deux parties.
Écoutez le journaliste Louis Lacroix brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
«Au feuilleton ce matin, il y a inscrit un projet de loi de Christian Dubé qui reporte l'application de la loi 2 qui, elle, devait s'appliquer à compter du 1ᵉʳ janvier. Là, ça va s'appliquer à compter du 28 février 2026. Ça va laisser là, grosso modo, deux mois pour rédiger le projet de loi qui va refléter ce qu'il y a dans l'entente, si, bien sûr, les membres de la FMOQ l'adoptent.»