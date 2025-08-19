Glissoire à 225 000 dollars à Sainte-Thérèse: «C'est un choix qu'on a fait»

L'ancienne glissoire de la piscine de Sainte-Thérèse sera remplacée prochainement : elle coûtera pas moins de 225 000 dollars à la municipalité.

Les frais concernent la nouvelle structure et l'installation.

Si le nouveau module de jeu en question est intéressant et ouvert à plusieurs tranches d'âge, le maire de la ville estime que le prix à payer est très élevé.

Écoutez le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron, qui parle de cette acquisition, en entrevue dans l'émission Lagacé le matin.

Il explique ne pas avoir eu beaucoup de choix puisque les options d'achat de jeux aquatiques sont très limitées.