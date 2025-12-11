Réseaux sociaux sous surveillance

L'administration Trump aurait envoyé un signal clair concernant l'entrée de certains visiteurs aux États-Unis. Elle envisagerait d'exiger l'historique de leurs réseaux sociaux des cinq dernières années.

Cette mesure, qui rappelle un scénario de science-fiction dystopique, permettrait aux douaniers de potentiellement consulter ce que vous avez dit publiquement, même si votre profil était en mode privé.

La liste des pays visés inclut l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud, soit des nations qui ne sont normalement pas considérées comme hostiles aux États-Unis.

