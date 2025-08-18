Entreprises américaines

Une nouvelle théorie expliquerait pourquoi l’inflation aux États-Unis n’a pas bondi de manière spectaculaire à la suite de l’imposition de tarifs du président américain, comme plusieurs économistes l’avaient prévu.
Écoutez la chroniqueuse Michèle Boisvert commenter cette situation au micro de Catherine Beauchamp, au Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Les raisons qui expliqueraient pourquoi l'inflation n'explose pas aux États-Unis
- Le Canada, qui cherche à diversifier ses partenaires commerciaux, pourrait relancer les pourparlers avec les pays d’Amérique latine en vue d’un accord de libre-échange avec le Mercosur.
- La ministre canadienne du commerce international est attendue au Brésil le 25 août prochain.