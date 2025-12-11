La Banque du Canada maintient son taux directeur, contrairement à la Réserve fédérale des États-Unis qui l’a réduit à 3,5-3,75% en raison du ralentissement économique américain.
Écoutez Marie-Eve Fournier présenter son analyse de la situation, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
«Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie canadienne est résiliente malgré la guerre commerciale, malgré les tarifs. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le printemps dernier, on s'attendait presque à ce qu'il y ait une récession. Finalement, ça va mieux que prévu.»
Aussi dans cette chronique :
- Tarification dynamique à l'épicerie.