Le boycott des États-Unis par les Canadiens comme destination touristique fait mal, mais il n’y pas que ce boycott qui affecte nos voisins du sud. Celui de l’alcool ébranle aussi l’industrie américaine.

Écoutez Michèle Boisvert commenter cette nouvelle au micro de Catherine Beauchamp.

Le boycott des vins et spiritueux américains par les Canadiens a provoqué une chute de 62 % des ventes de spiritueux et de 70 % des exportations de vin vers le Canada, selon le Wall Street Journal et le Distilled Spirits Council.

La LCBO, en Ontario, a réduit ses achats de vins américains de 60,7 millions $ à zéro, impactant fortement l’industrie, notamment le Wine Institute californien.

La SAQ a profité de la situation pour promouvoir les produits québécois, renforçant la place des alcools locaux sur le marché.