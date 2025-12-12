«Je pense que les Canadiens ont trouvé leur prochain Carey Price» -Tony Marinaro

L'arrivée de Jacob Fowler devant le filet du Tricolore jeudi soir a donné un peu d'espoir aux partisans désemparés par les contre-performances de Samuel Montembeault et de Jacob Dobes.

Le Premier trio et leur joueur invité, Simon-Olivier Lorange, reviennent sur la victoire de 4-2 des Canadiens, menés par Jacob Fowler qui a repoussé 36 des 38 lancers des Penguins.

Maintenant que Fowler a réussi son premier test dans la LNH, devrait-il être partant pour le prochain match? Doit-il déjà rentrer à Laval?

Écoutez le Premier trio avec Tony Marinaro, Stéphane Waite et Mario Langlois. Le joueur invité de la semaine est Simon-Olivier Lorange, journaliste à La Presse.