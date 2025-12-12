 Aller au contenu
Hockey

«Je pense que les Canadiens ont trouvé leur prochain Carey Price» -Tony Marinaro

par 98.5

0:00
39:48

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 décembre 2025 20:22

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

«Je pense que les Canadiens ont trouvé leur prochain Carey Price» -Tony Marinaro
Le premier trio avec Simon-Olivier Lorange (à gauche). / Cogeco Média

L'arrivée de Jacob Fowler devant le filet du Tricolore jeudi soir a donné un peu d'espoir aux partisans désemparés par les contre-performances de Samuel Montembeault et de Jacob Dobes.

Le Premier trio et leur joueur invité, Simon-Olivier Lorange, reviennent sur la victoire de 4-2 des Canadiens, menés par Jacob Fowler qui a repoussé 36 des 38 lancers des Penguins.

Maintenant que Fowler a réussi son premier test dans la LNH, devrait-il être partant pour le prochain match? Doit-il déjà rentrer à Laval?

Écoutez le Premier trio avec Tony Marinaro, Stéphane Waite et Mario Langlois. Le joueur invité de la semaine est Simon-Olivier Lorange, journaliste à La Presse.

«Je pense que les Canadiens ont trouvé leur prochain Carey Price. Il voyait tout devant lui, il m’a beaucoup impressionné, les prochaines semaines vont être très intéressantes.»

Tony Marinaro sur Jacob Fowler

« Je ne peux pas contredire Tony. Il était en contrôle, il a laissé la game venir à lui, ce qui est bon signe. (...) S'il va bien, c'est sûr qu'on va le garder à Montréal. Mais je veux voir une progression parce que je n'ai pas vu de progression de Dobes depuis un an, zéro. Je pense même qu'il a régressé sur bien des points. Donc, ça, ça m'inquiète. Si tu vois Jacob Fowler qui arrête de progresser en restant à Montréal, [tu lui] rends service [et tu le] renvoies à Laval. »

Stéphane Waite sur Jacob Fowler

Autre sujet abordé:

  • Si vous étiez Kent Hughes, qui iriez-vous chercher sur le marché des transactions? Philip Danault?

«Si j’étais Kent Hughes, j’irais chercher un défenseur de profondeur, à la Brett Kulak ou Troy Stecher. Un vétéran qui est facile à coacher.»

Simon-Olivier Lorange

Vous aimerez aussi

«Il a le caractère pour jouer dans un marché comme Montréal» - Stéphane Waite
Le Québec maintenant
«Il a le caractère pour jouer dans un marché comme Montréal» - Stéphane Waite
0:00
7:05
«J'ai été impressionné, mais pas surpris de la performance de Jacob Fowler»
Les amateurs de sports
«J'ai été impressionné, mais pas surpris de la performance de Jacob Fowler»
0:00
6:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Doit-on punir les attaquants qui n'en font pas assez sur la patinoire?
Rattrapage
Veleno, Gallagher, Anderson...
Doit-on punir les attaquants qui n'en font pas assez sur la patinoire?
«J'ai été impressionné, mais pas surpris de la performance de Jacob Fowler»
Rattrapage
36 arrêts à son 1er match dans la LNH
«J'ai été impressionné, mais pas surpris de la performance de Jacob Fowler»
«Avec le rappel de Fowler, il ne manque que Reinbacher avec le grand club»
Rattrapage
Temps d'arrêt
«Avec le rappel de Fowler, il ne manque que Reinbacher avec le grand club»
«L'aire de glace est en train d'être construite» -Michelle Laflamme
Rattrapage
L'aréna de hockey des JO de Milan
«L'aire de glace est en train d'être construite» -Michelle Laflamme
L'arrivée de Fowler, le désir de gagner et l'identité de Bolduc
Rattrapage
Arpon Basu et Jean-François Chaumont
L'arrivée de Fowler, le désir de gagner et l'identité de Bolduc
«Dans un monde idéal, tu ne veux pas le rappeler» -Stéphane Waite
Rattrapage
Jacob Fowler rappelé
«Dans un monde idéal, tu ne veux pas le rappeler» -Stéphane Waite
«Je ne me voyais pas entraîneur de carrière» -Luc Brodeur-Jourdain
Rattrapage
Il quitte les Alouettes de Montréal
«Je ne me voyais pas entraîneur de carrière» -Luc Brodeur-Jourdain
«Est-ce que tu en demandes trop à une équipe qui ne peut te le donner?»
Rattrapage
Temps d'arrêt
«Est-ce que tu en demandes trop à une équipe qui ne peut te le donner?»
«Au lieu d’en avoir mêlé un, tu as mêlé les deux gardiens» -José Théodore
Rattrapage
Gestion des gardiens des Canadiens
«Au lieu d’en avoir mêlé un, tu as mêlé les deux gardiens» -José Théodore
«Si je suis un directeur général, il faut que j'aide mon coach» -Dany Dubé
Rattrapage
Le rappel de Jacob Fowler
«Si je suis un directeur général, il faut que j'aide mon coach» -Dany Dubé
«Nous avons de fortes indications que Jacob Fowler jouera demain»
Rattrapage
Rappelé du Rocket de Laval
«Nous avons de fortes indications que Jacob Fowler jouera demain»
Panthéon de la Boxe: «La réalité a dépassé de loin tous mes rêves» -Russ Anber
Rattrapage
Cinquième Québécois à recevoir cet honneur
Panthéon de la Boxe: «La réalité a dépassé de loin tous mes rêves» -Russ Anber
Juraj Slafkovsky: un centre naturel «dans l'âme»?
Rattrapage
Premier choix au repêchage de la LNH en 2022
Juraj Slafkovsky: un centre naturel «dans l'âme»?
Leçon de défaite: «Si tu échappes le rythme du match, tu vas payer le prix»
Rattrapage
Bilan du match contre les Blues de St-Louis
Leçon de défaite: «Si tu échappes le rythme du match, tu vas payer le prix»