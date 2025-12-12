«Je pense que les Canadiens ont trouvé leur prochain Carey Price» -Tony Marinaro

L'arrivée de Jacob Fowler devant le filet du Tricolore jeudi soir a donné un peu d'espoir aux partisans désemparés par les contre-performances de Samuel Montembeault et de Jacob Dobes.
Le Premier trio et leur joueur invité, Simon-Olivier Lorange, reviennent sur la victoire de 4-2 des Canadiens, menés par Jacob Fowler qui a repoussé 36 des 38 lancers des Penguins.
Maintenant que Fowler a réussi son premier test dans la LNH, devrait-il être partant pour le prochain match? Doit-il déjà rentrer à Laval?
Écoutez le Premier trio avec Tony Marinaro, Stéphane Waite et Mario Langlois. Le joueur invité de la semaine est Simon-Olivier Lorange, journaliste à La Presse.
«Je pense que les Canadiens ont trouvé leur prochain Carey Price. Il voyait tout devant lui, il m’a beaucoup impressionné, les prochaines semaines vont être très intéressantes.»
« Je ne peux pas contredire Tony. Il était en contrôle, il a laissé la game venir à lui, ce qui est bon signe. (...) S'il va bien, c'est sûr qu'on va le garder à Montréal. Mais je veux voir une progression parce que je n'ai pas vu de progression de Dobes depuis un an, zéro. Je pense même qu'il a régressé sur bien des points. Donc, ça, ça m'inquiète. Si tu vois Jacob Fowler qui arrête de progresser en restant à Montréal, [tu lui] rends service [et tu le] renvoies à Laval. »
Autre sujet abordé:
- Si vous étiez Kent Hughes, qui iriez-vous chercher sur le marché des transactions? Philip Danault?
«Si j’étais Kent Hughes, j’irais chercher un défenseur de profondeur, à la Brett Kulak ou Troy Stecher. Un vétéran qui est facile à coacher.»