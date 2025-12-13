Le comédien se confie sur son trouble bipolaire

Dans le documentaire T’étais où Serge?, le comédien Serge Thériault, en entrevue avec la réalisatrice et scénariste Catherine Proulx, se confie sur le trouble bipolaire dont il souffre depuis plusieurs décennies.

