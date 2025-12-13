 Aller au contenu
Le comédien se confie sur son trouble bipolaire

Documentaire T’étais où Serge? : «J'ai trouvé ça absolument bouleversant»

par 98.5

le 13 décembre 2025 08:01

Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Dans le documentaire T’étais où Serge?, le comédien Serge Thériault, en entrevue avec la réalisatrice et scénariste Catherine Proulx, se confie sur le trouble bipolaire dont il souffre depuis plusieurs décennies. 

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair discuter de ce film bientôt disponible sur l’Extra de Tou.tv, samedi, lors de sa chronique culturelle au micro de Denis Lévesque.

«J'ai trouvé ça absolument bouleversant. Sa bipolarité, il en souffre depuis longtemps, il en a toujours souffert. Oui, il était presque toujours au travail, IL se présentait quand il fallait qu'il tourne, mais il était souvent épuisé et il fallait qu'il se détache du reste du groupe, qu'il ait ses moments à lui pour se retrouver en quelque sorte.»

Serge Thériault

