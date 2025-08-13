«Certains ministres étaient plus nerveux que d'autres» -Louis Lacroix

Ça sent la rentrée à l’Assemblée nationale. Le premier ministre François Legault a réuni son conseil des ministres mercredi pour la première fois depuis les vacances estivales et la raclée électorale subie dans Arthabaska lundi.

Dans le dossier SAAQclic, on a appris que Geneviève Guilbault, François Bonnardel et Éric Caire témoigneront à la commission Gallant la semaine prochaine.

Écoutez le chef du bureau politique de Cogeco Média à Québec, Louis Lacroix, faire le point avec Catherine Beauchamp, mercredi, au Québec maintenant.

Entretemps, François Legault a commencé à rencontrer ses ministres en vue de son prochain remaniement ministériel. Certaines réponses ont d'ailleurs fait sourciller notre collègue.