Politique

«Certains ministres étaient plus nerveux que d'autres» -Louis Lacroix

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 août 2025 16:22

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Louis Lacroix / Cogeco Média

Ça sent la rentrée à l’Assemblée nationale. Le premier ministre François Legault a réuni son conseil des ministres mercredi pour la première fois depuis les vacances estivales et la raclée électorale subie dans Arthabaska lundi.

Dans le dossier SAAQclic, on a appris que Geneviève Guilbault, François Bonnardel et Éric Caire témoigneront à la commission Gallant la semaine prochaine.

Écoutez le chef du bureau politique de Cogeco Média à Québec, Louis Lacroix, faire le point avec Catherine Beauchamp, mercredi, au Québec maintenant.

Entretemps, François Legault a commencé à rencontrer ses ministres en vue de son prochain remaniement ministériel. Certaines réponses ont d'ailleurs fait sourciller notre collègue. 

«Il y avait beaucoup de nervosité et plusieurs ministres étaient contents de revenir au travail, bien sûr, mais on a senti que certains ministres étaient peut-être plus nerveux que d'autres. Je pense entre autres à [la ministre de l'Emploi] Kateri Champagne Jourdain, qui a dit: "Ç'a été un honneur pour moi de siéger au Conseil des ministres."» 

Louis Lacroix

