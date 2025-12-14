Vidéo dans les coulisses d'un spectacle

La première dame française Brigitte Macron, a soulevé la controverse au pays en traitant de «sales connes» les membres d'un collectif féministe.
Écoutez l'analyste politique Philippe Léger résumer la situation lors de sa chronique sur la France, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«C'est au centre de l'actualité française, c'est le cas de le dire. La réaction en France sur ce genre de controverse là est toujours très, très virulente.»
Aussi dans ce segment :
- Sarkozy plaide pour l’union de la droite classique avec le RN dans son nouveau livre