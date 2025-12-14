 Aller au contenu
Politique
Vidéo dans les coulisses d'un spectacle

Brigitte Macron traite de «sales connes» les membres d'un collectif féministe

par 98.5

0:00
7:52

Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 décembre 2025 07:44

Avec

Philippe Léger
Philippe Léger
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Brigitte Macron traite de «sales connes» les membres d'un collectif féministe
La première dame française Brigitte Macron, a soulevé la controverse au pays en traitant de «sales connes» les membres d'un collectif féministe. / Ludovic Marin, Pool photo via AP / The Associated Press

La première dame française Brigitte Macron, a soulevé la controverse au pays en traitant de «sales connes» les membres d'un collectif féministe.

Écoutez l'analyste politique Philippe Léger résumer la situation lors de sa chronique sur la France, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«C'est au centre de l'actualité française, c'est le cas de le dire. La réaction en France sur ce genre de controverse là est toujours très, très virulente.»

Philippe Léger

Aussi dans ce segment : 

  • Sarkozy plaide pour l’union de la droite classique avec le RN dans son nouveau livre

Vous aimerez aussi

«Ces gens-là ont accumulé des années de travail et on change les règles»
Lagacé le matin
«Ces gens-là ont accumulé des années de travail et on change les règles»
0:00
9:10
«La Chine, le plus grand exportateur de biens de consommation de la Planète»
Lagacé le matin
«La Chine, le plus grand exportateur de biens de consommation de la Planète»
0:00
8:06

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Ça pourrait transformer les déplacements dans le cœur économique du Canada»
Rattrapage
Futur TGV entre Québec et Toronto
«Ça pourrait transformer les déplacements dans le cœur économique du Canada»
Fusillades en Australie et aux États-Unis : bilan des deux tragédies
Rattrapage
Revue de presse
Fusillades en Australie et aux États-Unis : bilan des deux tragédies
«On a tellement de beaux coins au Québec!»
Rattrapage
J'en reviens pas
«On a tellement de beaux coins au Québec!»
«Ce n'est pas digne du Québec d'envoyer un message de victime»
Rattrapage
Ministres de la CAQ qui dénoncent la misogynie
«Ce n'est pas digne du Québec d'envoyer un message de victime»
Le Rocket remporte 5-2 son match face aux Marlies
Rattrapage
Actualité sportive
Le Rocket remporte 5-2 son match face aux Marlies
Quelques suggestions d’albums de Noël
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques suggestions d’albums de Noël
Quelle est l'histoire des cadeaux de Noël?
Rattrapage
Chronique historique
Quelle est l'histoire des cadeaux de Noël?
«Ça finit toujours par une agression caractérisée sur mon portefeuille»
Rattrapage
Système des pourboires au Québec
«Ça finit toujours par une agression caractérisée sur mon portefeuille»
Deux groupes québécois bientôt en spectacle à Montréal
Rattrapage
Chronique musicale
Deux groupes québécois bientôt en spectacle à Montréal
Épisodes du Club des 100 Watts disponibles : «Il y a des affaires indémodables»
Rattrapage
Chronique culturelle
Épisodes du Club des 100 Watts disponibles : «Il y a des affaires indémodables»
«On est dans un petit paradis, pourquoi on s'en priverait?»-Jocelyne Cazin
Rattrapage
Snowbird qui passe des hivers en Floride
«On est dans un petit paradis, pourquoi on s'en priverait?»-Jocelyne Cazin
«Je pense qu'il faut qu'il s'en aille, même s'il était blanchi de tout»
Rattrapage
Pablo Rodriguez et la crise au PLQ
«Je pense qu'il faut qu'il s'en aille, même s'il était blanchi de tout»
Le meurtrier Benoît Desrosiers a tenté d'obtenir une libération conditionnelle
Rattrapage
Après 36 ans derrière les barreaux
Le meurtrier Benoît Desrosiers a tenté d'obtenir une libération conditionnelle
Disney investira 1 milliard $ dans OpenAI
Rattrapage
Réseaux sociaux
Disney investira 1 milliard $ dans OpenAI