Gestion d'Alexis Sanchez en Championnat canadien

Le CF Montréal a subi une dure défaite aux tirs au but, mercredi soir, face au Forge FC de Hamilton, une équipe de la Première Ligue canadienne (CPL), en finale du Championnat canadien.

Cette défaite suscite une vive incompréhension, notamment en raison des choix tactiques de l'entraîneur Philippe Eullaffroy, qui a laissé le seul joueur désigné de l'équipe, Alexis Sánchez, sur le banc pendant l'intégralité de la rencontre.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa aborder le tout, jeudi matin, en compagnie du chroniqueur Jean-Michel Bourque, à l'émission de Patrick Lagacé.