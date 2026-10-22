Les défis de la nouvelle ministre

Nommée au sein du nouveau gouvernement péquiste de Paul St-Pierre Plamondon, la ministre Elsie Lefebvre hérite de trois portefeuilles majeurs: l'Enseignement supérieur, l'Habitation et la Condition féminine.

Bien que ces mandats présentent peu de synergies apparentes, elle entend s'attaquer de front à des enjeux prioritaires, tels que la crise du logement, l'accès à la propriété, la création de 20 000 logements sociaux en quatre ans et la lutte contre les féminicides.

Écoutez la nouvelle ministre Elsie Lefebvre aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.