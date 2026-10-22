Quand la traduction automatique dérape

L'outil d'intelligence artificielle utilisée par le gouvernement fédéral pour traduire ses communications officielles aurait généré de nombreuses erreurs farfelues et troublantes pendant ses six premiers mois d'utilisation par les fonctionnaires.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point dans ce dossier, jeudi, à Lagacé le matin.

Des exemples d'erreurs révélés dans une enquête journalistique montrent à quel point l'outil manque de précision, allant jusqu'à traduire «Buy Canadian Policy» par «Acheter une politique canadienne » ou l'abréviation de croissance cumulée (cum growth) » par «sperme croissance».