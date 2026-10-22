États-Unis

Lors d'un récent rassemblement en Caroline du Nord, Donald Trump a une fois de plus étonné en faisant des commentaires détaillés sur l'apparence physique du sénateur de l'Ohio, Jon Husted.

Ces propos s'inscrivent dans une tendance récurrente pour le président, qui valorise énormément l'allure et les codes visuels.

Pour Trump, les personnes correspondant à ses critères d'apparence physique projetteraient une forme d'hypercompétence, un élément déterminant dans ses choix et son style politique.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie faire le point, jeudi matin, avec Patrick Lagacé.

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