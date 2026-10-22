Le premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, a procédé à la nomination de son conseil de 22 ministres, marquant l'un des cabinets les plus réduits depuis la Révolution tranquille.
Malgré cette équipe restreinte, la cérémonie s'est révélée particulièrement longue et solennelle en raison des attentes élevées et des responsabilités volumineuses confiées à chaque élu.
Écoutez le chroniqueur politique, Mathieu Boivin, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«[Paul St-Pierre Plamondon] a bien décrit et longuement les attentes qu'il avait pour chacun de ses ministres et même s'il y en avait très peu [...] ça a été une des plus longues cérémonies d'assermentation auxquelles j'ai pu assister»
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