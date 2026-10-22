L'émission Enquête à Ici Radio-Canada Télé présente un reportage percutant sur le phénomène des «influenceurs immobiliers».

Ces individus vendent de formation de plusieurs milliers de dollars pour inciter des investisseurs à cibler des immeubles locatifs à bas prix en région.

Leur objectif: doubler les loyers des locataires, souvent vulnérables, par des méthodes douteuses, comme la stratégie du «cash for raise», afin de gonfler artificiellement la valeur des bâtiments.

Écoutez la journaliste Pasquale Turbide aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.