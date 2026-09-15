Match retour en Championnat canadien, mercredi

Le CF Montréal disputera le match retour de sa demi-finale du Championnat canadien, mercredi, contre les Whitecaps de Vancouver.

Écoutez Hassoun Camara, ancien défenseur de l'Impact de Montréal et actuel directeur communications stratégiques au CF Montréal.

Sur le fond, Camara estime que le CF Montréal doit poursuivre dans la foulée du match aller, à Vancouver, qui s'est soldé par un verdict nul de 1-1.