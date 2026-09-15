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Match retour en Championnat canadien, mercredi

«Je pense qu'on peut vivre quelque chose de très grand» -Hassoun Camara

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 septembre 2026 21:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je pense qu'on peut vivre quelque chose de très grand» -Hassoun Camara
Le CF Montréal contre les Whitecaps, à Vancouver, le 2 septembre. / PC/Ethan Cairns

Le CF Montréal disputera le match retour de sa demi-finale du Championnat canadien, mercredi, contre les Whitecaps de Vancouver.

Écoutez Hassoun Camara, ancien défenseur de l'Impact de Montréal et actuel directeur communications stratégiques au CF Montréal.

Sur le fond, Camara estime que le CF Montréal doit poursuivre dans la foulée du match aller, à Vancouver, qui s'est soldé par un verdict nul de 1-1.

«Je pense qu'on a les ingrédients pour pouvoir faire un bon match à domicile, demain soir. On a besoin de ça et on a besoin de partisans qui soient présents pour encourager l'équipe et les aider à évoluer, à grandir. Je sais à quel point c'est important de sentir cette effervescence. Et je pense qu'on peut vivre quelque chose de très grand demain.»

Hassoun Camara

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