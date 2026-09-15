Match retour en Championnat canadien, mercredi

Le CF Montréal disputera le match retour de sa demi-finale du Championnat canadien, mercredi, contre les Whitecaps de Vancouver.
Écoutez Hassoun Camara, ancien défenseur de l'Impact de Montréal et actuel directeur communications stratégiques au CF Montréal.
Sur le fond, Camara estime que le CF Montréal doit poursuivre dans la foulée du match aller, à Vancouver, qui s'est soldé par un verdict nul de 1-1.
«Je pense qu'on a les ingrédients pour pouvoir faire un bon match à domicile, demain soir. On a besoin de ça et on a besoin de partisans qui soient présents pour encourager l'équipe et les aider à évoluer, à grandir. Je sais à quel point c'est important de sentir cette effervescence. Et je pense qu'on peut vivre quelque chose de très grand demain.»